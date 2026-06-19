ЦБ отметил замедление снижения напряженности на рынке труда

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Рост российской экономики продолжается умеренными темпами, инвестиционная активность немного выросла после охлаждения в начале года, снижение напряженности на рынке труда замедлилось, отметил Банк России в пресс-релизе по ставке.

"Рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года", - говорится в релизе.

"По оперативным данным, во II квартале 2026 показатели экономической активности ожидаемо улучшились после снижения в I квартале 2026 года. В целом в первой половине 2026 года экономика растет умеренными темпами", - считают в ЦБ.

"В последние месяцы ускорился рост потребительского спроса. Инвестиционная активность немного выросла после охлаждения в начале года, но остается сдержанной", - отмечают также в Банке России.

"Снижение напряженности на рынке труда замедлилось. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, перестала сокращаться. Планы компаний по индексации зарплат в 2026 году снижаются. При этом рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда. Безработица остается на исторических минимумах", - описали в ЦБ ситуацию на рынке труда.

По данным Росстата, ВВП России в I квартале снизился на 0,2% в годовом выражении, но в апреле, по оценке Минэкономразвития, ВВП вырос на 1,3%, а в целом за январь-апрель рост экономики составил 0,2%.

Прогнозы опрошенных в начале июня "Интерфаксом" аналитиков по росту ВВП на 2026 год начинаются от 0,3%, то есть никто не ожидает сокращения экономики. Консенсус-прогноз по динамике ВВП на 2026 год предполагает рост на 0,8%, что выше официального майского прогноза Минэкономразвития (0,4%) и чуть ниже середины апрельского интервального прогноза ЦБ (0,5-1,5%).

В 2027 году аналитики ожидают роста российской экономики на 1,5%, что также выше ожиданий Минэкономразвития (рост на 1,4%) и совпадает с нижней границей прогноза ЦБ (1,5-2,5%).