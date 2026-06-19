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ЦБ снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 14,25%

Шаг изменения ставки в 0,25 процентного пункта использован впервые с 2020 года.

ЦБ снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 14,25%
Фото: Алексей Орлов/Ведомости/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 б.п., до 14,25% годовых.

В заявлении по ставке регулятор отметил, что экономика растет умеренными темпами после временного снижения в начале года. Устойчивый рост цен немного снизился, но остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Также ЦБ отметил ускорение роста кредитования в последние месяцы.

"Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии", - сказано в пресс-релизе.

Базовый сценарий ЦБ предполагал, что на среднесрочном горизонте бюджетная политика будет способствовать замедлению инфляции., но "сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029 года может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики, чем в базовом сценарии", предупредил регулятор.

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