Котировки ОФЗ вновь ушли в минус на снижении ставки ЦБ только на 25 б.п.

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Котировки облигаций федерального займа, плавно подраставшие в первой половине дня в пятницу в рамках коррекции, вновь ушли в минус после объявления Банка России о снижении ключевой ставки лишь на 25 базисных пунктов, до 14,25% годовых.

Индекс цен гособлигаций RGBI перед объявлением решения Банка России по ставке подрастал на 0,15% к закрытию предыдущего дня (до 118,33 пункта), свидетельствуют данные торгов. Однако спустя некоторое время индикатор рынка гособлигаций ушел в минус и по данным на 14:05 мск опустился до 117,87 пункта (-0,24%).

Большинство аналитиков прогнозировало снижение ключевой ставки на заседании 19 июня на 50 базисных пунктов, до 14% годовых. Лишь некоторые эксперты допускали, что регулятор выберет более скромный шаг смягчения денежно-кредитной политики в 25 базисных пунктов из-за существующих проинфляционных рисков.

В очередной раз Банк России продемонстрировал более "жесткую" позицию по отношению к ожиданиям рынка, что в итоге и привело к новому витку снижения котировок ОФЗ в пятницу, в результате чего индекс RGBI ушел ниже отметки 118 пунктов.

Вместе с тем регулятор оставил надежду на дальнейшее смягчение ДКП. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий", - говорится в комментарии ЦБ.