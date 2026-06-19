В ЦБ считают, что конец ближневосточного конфликта снизит проинфляционные риски для РФ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Завершение ближневосточного конфликта снизит проинфляционные риски для экономики РФ по сравнению с более ранними ожиданиями ЦБ, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%.

"Мы говорили, чем дальше будет конфликт, тем больше будут проинфляционные риски. Сейчас считаем, что проинфляционные риски, если конфликт завершается, то они снижаются по сравнению с тем, что мы думали раньше", - сказала она.

"Совокупное влияние (конфликта - ИФ) в целом тяжело оценить (на мировую экономику и инфляцию - ИФ)", - добавила Набиуллина.

"Во многих странах это уже повлияло на рост цен, на экономическую динамику и это может влиять на российскую экономику с точки зрения будущего спроса на наши товары. Пока влияние этого кризиса дезинфляционное в связи с тем, что у экспортеров выше выручка, укрепился курс. Но есть и проинфляционные эффекты - рост логистических издержек для нашего бизнеса, рост импортных цен", - отметила глава ЦБ.