В Ивановскую область направят дополнительные объемы топлива

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Ивановскую область организовали дополнительные поставки топлива в связи с повышенным спросом, сообщил через пресс-службу регионального правительства губернатор Станислав Воскресенский.

"В пятницу в ряде регионов России, включая Ивановскую область, возник ажиотажный спрос на бензин и дизель, в результате чего образовались очереди на АЗС, и отдельные заправки прервали работу. Начиная с пятницы нахожусь в постоянном контакте с руководством "Газпром нефти" - это у нас основная сеть заправок, кроме того, со штабом Минэнерго России. В результате в регион были организованы дополнительные поставки топлива. Учитывая спрос, который является ажиотажным и повышенным, АЗС вправе корректировать правила продажи топлива до полной стабилизации ситуации", - заявил он.

По его данным, а отдельных заправках зафиксирован значительный рост цен, в связи с чем антимонопольной службе поручено разобраться и принять меры.