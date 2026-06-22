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В Калининградской области сейчас не планируют массовые ограничения для АЗС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Калининградской области сейчас вводить ограничения на автозаправках не планируется, сообщил на заседании областного правительства губернатор региона Алексей Беспрозванных.

"Вижу беспокойство жителей, связанное с определенными ограничениями на заправках (в других регионах - ИФ). Ограничения связаны именно с производителями. Я с каждым производителем на связи. Для Калининградской области пока таких ограничений нет, по основным видам наших автозаправочных сетей вы видите, что топлива достаточно. Необходимости вводить массовые ограничения нет", - заявил он.

По его словам, в регионе сформировали запас топлива заранее, а Минразвития инфраструктуры Калининградской области ежедневно следит за поступлением нефтепродуктов и отчитывается перед главой региона.

Возможны краткосрочные перебои у ряда мелких оптовых компаний, которые обусловлены текущей перенастройкой логистических цепочек.

"Производители переформируют сейчас логистические цепочки, поэтому правительство к этому должно быть готово. Поручаю следить за этим вопросом, у нас мелкие заправочные сети сейчас испытывают дефицит, нужно отработать ситуацию с ними", - отметил Беспрозванных.

Алексей Беспрозванных Минразвития Калининградская область
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