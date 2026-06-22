Акции фотобанка Getty Images подскочили на новости о соглашении с OpenAI

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Цена бумаг Getty Images Inc., одной из ведущих мировых площадок для хранения и продажи изображений и видеоконтента, резко растет на предварительных торгах в понедельник на новости о заключении лицензионного соглашения с OpenAI.

Как говорится в пресс-релизе компании, изображения из ее библиотеки будут появляться в поисковых запросах в чатботе ChatGPT. Финансовые условия сделки не разглашаются. Также непонятно, будут ли фотографии использоваться для обучения ИИ-моделей OpenAI.

С начала года капитализация Getty упала на 55%, до $253,5 млн. На предварительных торгах в понедельник котировки подскочили в 2,7 раза.

Getty вышла на биржу в июле 2022 года, тогда её стоимость была оценена в $4,8 млрд.