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Getty Images расторгла соглашение о слиянии с Shutterstock

Getty Images расторгла соглашение о слиянии с Shutterstock
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Американская Getty Images Inc., одна из ведущих мировых площадок для хранения и продажи изображений и видеоконтента, расторгла соглашение о слиянии с конкурирующей Shutterstock Inc., не согласившись с условиями, выдвинутыми британским регулятором.

Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) Великобритании в мае заявило, что одобрит сделку, если Shutterstock продаст бизнес, отвечающий за редакционный контент, к которому относятся оперативные и архивные фотографии и видеоматериалы, освещающие значимые события.

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Регулятор посчитал, что сохранение этого бизнеса в составе объединенной компании приведет к существенному ослаблению конкуренции на британском рынке редакционного контента и приведет к повышению цен для клиентов.

Совет директоров Getty Images 30 июня принял решение, что не пойдет на условие CMA о продаже бизнеса и расторгнет сделку, если ситуация не изменится до 6 июля.

Компания направила Shutterstock письменное уведомление о расторжении соглашения 7 июля, оно вступает в силу с момента его доставки, говорится в сообщении Getty Images для Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Getty Images и Shutterstock заключили соглашение о слиянии в январе 2025 года. Объединенная компания стала бы ведущим мировым поставщиком визуального контента.

Акции Getty Images подорожали на 0,5% в ходе предварительных торгов во вторник, бумаги Shutterstock - на 1,1%.

Getty Images Shutterstock Великобритания
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Getty Images расторгла соглашение о слиянии с Shutterstock

 Getty Images расторгла соглашение о слиянии с Shutterstock

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