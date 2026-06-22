Поиск

Brent подешевела до $78,67 за баррель

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться на торгах в понедельник после завершения первого раунда американо-иранских переговоров в Швейцарии.

В заявлении, опубликованном посредниками - Катаром и Пакистаном - говорится о достигнутом прогрессе, в том числе о создании механизма для дальнейших технических переговоров. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи написал в соцсети X, что на переговорах Тегеран добился послаблений в санкционном режиме для экспорта нефти и нефтехимической продукции, снятия морской блокады, а также разблокировки части замороженных активов.

К 14:20 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,9 (2,36%) до $78,67 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,91 (1,2%), до $74,94 за баррель.

"Прогресс, достигнутый США и Ираном на переговорах в Швейцарии, вероятно, является главным фактором, способствующим снижению нефтяного рынка в понедельник", - говорит аналитик UBS Джованни Стауново.

Он отмечает, что Тегеран уже возобновил экспорт нефти, остановленный ранее из-за морской блокады иранских портов Штатами. "Высвобождение этих объемов нефти увеличивает предложение на мировом рынке", - добавил Стауново.

После снятия блокады экспорт иранской нефти уже превысил 25 млн баррелей, заявил накануне глава National Iranian Oil Company Хамид Бовард.

Делегации на переговорах в Швейцарии также согласились создать группу для предотвращения конфликтных ситуаций в Ливане. В субботу Иран объявил, что будет блокировать Ормузский пролив, пока Израиль не завершит военную операцию в этой стране. По данным отслеживания танкеров, число судов, проходящих через Ормузский пролив, резко сократилось в воскресенье.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бывший председатель Федрезерва Алан Гринспен умер в возрасте 100 лет

Brent подешевела до $78,67 за баррель

Индекс МосБиржи обновил минимум с марта 2023 г. и отскочил

РСТ призвал правительство поддержать туротрасль Крыма

В Ивановскую область направят дополнительные объемы топлива

Маркетплейсы по рекомендации ФАС блокируют объявления о продаже топлива

 Маркетплейсы по рекомендации ФАС блокируют объявления о продаже топлива

ГОСА "Мосбиржи" не состоялось из-за отсутствия кворума

Туроператоры прорабатывают альтернативы отдыху в Крыму для детских групп

Индекс МосБиржи обновил минимум с 18 декабря 2024 года

Запасы газа в хранилищах Европы составляют 46,4%

 Запасы газа в хранилищах Европы составляют 46,4%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10052 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2791 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов