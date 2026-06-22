Brent подешевела до $78,67 за баррель

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться на торгах в понедельник после завершения первого раунда американо-иранских переговоров в Швейцарии.

В заявлении, опубликованном посредниками - Катаром и Пакистаном - говорится о достигнутом прогрессе, в том числе о создании механизма для дальнейших технических переговоров. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи написал в соцсети X, что на переговорах Тегеран добился послаблений в санкционном режиме для экспорта нефти и нефтехимической продукции, снятия морской блокады, а также разблокировки части замороженных активов.

К 14:20 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,9 (2,36%) до $78,67 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,91 (1,2%), до $74,94 за баррель.

"Прогресс, достигнутый США и Ираном на переговорах в Швейцарии, вероятно, является главным фактором, способствующим снижению нефтяного рынка в понедельник", - говорит аналитик UBS Джованни Стауново.

Он отмечает, что Тегеран уже возобновил экспорт нефти, остановленный ранее из-за морской блокады иранских портов Штатами. "Высвобождение этих объемов нефти увеличивает предложение на мировом рынке", - добавил Стауново.

После снятия блокады экспорт иранской нефти уже превысил 25 млн баррелей, заявил накануне глава National Iranian Oil Company Хамид Бовард.

Делегации на переговорах в Швейцарии также согласились создать группу для предотвращения конфликтных ситуаций в Ливане. В субботу Иран объявил, что будет блокировать Ормузский пролив, пока Израиль не завершит военную операцию в этой стране. По данным отслеживания танкеров, число судов, проходящих через Ормузский пролив, резко сократилось в воскресенье.