Brent подешевела до $77,56 за баррель

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно снижаются утром во вторник после падения днем ранее.

К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,34 (0,44%), до $77,56 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,13 (0,18%), до $73,73 за баррель.

В понедельник обе марки подешевели более чем на 3% на новости о том, что США предоставили Ирану освобождение из-под санкционного режима сроком на 60 дней после начала переговоров о заключении постоянного мирного соглашения. Исключение касается производства, продажи, поставки или отгрузки нефти, нефтехимической продукции или нефтепродуктов. Любые платежи, причитающиеся Ирану за покупку такой продукции, могут осуществляться в долларах США.

Объем поставок через Ормузский пролив постепенно восстанавливается. По данным Bloomberg, за выходные через эту ключевую для рынка энергоносителей водную артерию прошла транспортировка несколько миллионов баррелей нефти. В понедельник через пролив прошли два танкера совокупно с примерно 2 млн баррелей нефти.

"Постепенное увеличение нефтяных потоков через Ормузский пролив продолжает оказывать давление на рынок", - отметили аналитики ING.