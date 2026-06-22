Китай обнародовал план действий по привлечению иностранных инвестиций

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Китай представил план действий по привлечению и оптимизации использования иностранных инвестиций, разработанный Министерством торговли, Государственным комитетом по делам развития и реформ (NDRC) и Министерством финансов, сообщает "Синьхуа".

В нем подробно описаны 15 мер, касающиеся пяти направлений: расширение доступа на рынок, упрощение инвестиционных процедур, повышение уровня стимулирования инвестиций, совершенствование системы услуг и гарантий для иностранных инвестиций и улучшение управления иностранным капиталом.

Приоритетное внимание предлагается уделять расширению доступа, в том числе на рынки услуг, финансов и фармацевтики, а также упрощению инвестиционных процедур в таких сферах, как слияния и поглощения с участием иностранного капитала, трансграничное движение данных и реинвестирование иностранными фирмами на внутреннем рынке.

Кроме того, в плане содержится комплекс конкретных мер по продвижению инициативы "Инвестируй в Китай". Также он предполагает полное обеспечение национального режима для предприятий с иностранным капиталом, что подразумевает, в том числе, равное участие в государственных закупках.

План фокусируется на сфере услуг с целью расширить доступ иностранных инвесторов в такие области, как образование, финансы и здравоохранение.

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику Китая в январе-мае 2026 года сократился на 8,6% относительно того же периода прошлого года - до 327,3 млрд юаней ($48,3 млрд), согласно опубликованным в понедельник данным Минторга.

Заместитель министра торговли Лин Цзи заявил, что в последние годы объем фактически использованных иностранных инвестиций в Китае в целом оставался выше $100 млрд в год, хотя и с некоторыми колебаниями.