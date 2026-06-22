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Нефть Brent подешевела до $77,48 за баррель

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили снижение вечером в понедельник, трейдеры оценивают итоги первого раунда американо-иранских переговоров, завершившегося в Швейцарии.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:16 по московскому времени торгуются по $77,48 за баррель, на $3,09 (3,84%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $2,38 (3,14%), до $73,47 за баррель.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон и Тегеран создали механизм координации для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе.

"Мы хотели убедиться, что мы действительно создали механизм координации, чтобы мы могли разминировать Ормузский пролив и чтобы при возникновении конфликтов, которые неизбежно случаются, могли гарантировать действия по их урегулированию вместо эскалации", - сказал он на пресс-конференции в Бюргенштоке в понедельник.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи написал в соцсети X, что Тегеран добился послаблений в санкционном режиме для экспорта нефти и нефтехимической продукции, снятия морской блокады, а также разблокировки части замороженных активов.

"Прогресс, достигнутый США и Ираном на переговорах в Швейцарии, вероятно, является главным фактором, способствующим снижению нефтяного рынка в понедельник", - отметил аналитик UBS Джованни Стауново. Тегеран уже возобновил экспорт нефти, остановленный ранее из-за блокады иранских портов. "Высвобождение этих объемов нефти увеличивает предложение на мировом рынке", - добавил эксперт.

Объем поставок через Ормузский пролив вырос, пишет Bloomberg. Данные, собранные агентством, показали, что за выходные через эту ключевую для рынка энергоносителей водную артерию прошло несколько миллионов баррелей нефти.

"Перевозки через Ормузский пролив будут рассматриваться как индикатор прогресса в восстановлении поставок нефти и, в некоторой степени, в дипломатических усилиях", - считает аналитик Sparta Commodities Нил Кросби.

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