Brent стабилизировалась и торгуется у $77,9 за баррель

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть практически не меняются днем во вторник.

К 14:18 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,04 (0,05%), до $77,86 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,04 (0,05%), до $73,9 за баррель.

Накануне нефть упала в цене более чем на 3% на новости о том, что США предоставили Ирану освобождение из-под санкционного режима сроком на 60 дней после начала переговоров о заключении постоянного мирного соглашения. Как сообщалось, исключение касается производства, продажи, поставки или отгрузки нефти, нефтехимической продукции или нефтепродуктов. Любые платежи, причитающиеся Ирану за покупку такой продукции, могут осуществляться в долларах США.

Покупателям по всему миру теперь доступна венесуэльская, российская и иранская нефть, отметил аналитик SEB Оле Хвалбю. По его словам, это позволяет странам восполнить запасы топлива, истощившиеся за время энергетического кризиса.

При этом в ближайшей перспективе ослабление санкций вряд ли окажет сильное давление на цены, добавил эксперт, поскольку у участников рынка есть опасения по поводу соблюдения условий подписанного на прошлой неделе меморандума между США и Ираном.

Тем временем обнародованные в понедельник данные показали, что объем нефти, хранящейся в стратегическом резерве США, на минувшей неделе сократился до 331,2 млн баррелей, что является минимумом с 1983 года.

Аналитики Rabobank на фоне снижения геополитической напряженности понизили прогнозы цен на нефть и теперь ожидают, что Brent будет стоить в среднем $79 за баррель в третьем квартале и $78 за баррель в четвертом квартале 2026 года.