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Минфин РФ во II кв. привлек от размещения рублевых ОФЗ 1,495 трлн руб. при плане 1,5 трлн руб.

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Министерство финансов России во II квартале 2026 года привлекло от продажи рублевых облигаций федерального займа почти 1,495 трлн рублей при квартальном плане в 1,5 трлн рублей (недобор к плану составил всего 5,44 млрд рублей, или 0,36%). В номинальном выражении объем размещения рублевых ОФЗ составил 1,715 трлн рублей.

При этом Минфин принял решение не проводить в последний аукционный день второго квартала - 24 июня - первичные аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, которая заметно ухудшилась после состоявшегося в минувшую пятницу июньского заседания ЦБ РФ.

Банк России 19 июня снизил ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов (до 14,25% годовых), в то время большинство аналитиков прогнозировало ее снижение на 50 базисных пунктов. В очередной раз регулятор продемонстрировал более жесткую позицию по отношению к ожиданиям рынка, что в итоге привело к новому витку заметного снижения котировок ОФЗ.

Рост проинфляционных рисков и более стимулирующая, чем ожидалось, бюджетная политика на трехлетку может ограничить пространство для снижения ключевой ставки, полагает глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Проинфляционные риски на будущее заметно выросли, бюджетная политика в ближайшие три года будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе. В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования. Эта картина может ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки и потребовала от нас более сдержанного шага", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.

Вместе с тем регулятор оставляет надежду на дальнейшее смягчение ДКП. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий", - говорится в комментарии ЦБ по итогам июньского заседания.

Минфин РФ во II квартале, как и в I квартале текущего года, предлагал на аукционах лишь облигации с фиксированной ставкой купона (ОФЗ-ПД), без привлечения ценных бумаг с плавающим купоном (ОФЗ-ПК). Наибольшие объемы размещения ОФЗ на аукционах в апреле-июне были зафиксированы в начале квартала - 1 апреля (на сумму 216,316 млрд рублей по номиналу при выручке 200,117 млрд рублей) и 22 апреля (на сумму 215,618 млрд рублей по номиналу при выручке 197,688 млрд рублей).

Кроме того, Минфин в конце мая провел сбор заявок на 10-летний выпуск ОФЗ в юанях, техразмещение данного выпуска объемом 10 млрд юаней состоялось 3 июня. Ставка фиксированного полугодового купона была установлена на уровне 7,65% годовых. Расчеты при первичном размещении производились по выбору инвестора в юанях или рублях. Расчеты при выплате купона и погашении облигаций будут производиться в юанях; по волеизъявлению держателя также возможны расчеты в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты.

В I квартале 2026 года Минфин за счет размещения ОФЗ привлек в общей сложности 1,37 трлн рублей при квартальном плане 1,2 трлн рублей. В номинальном выражении объем размещения ОФЗ в январе-марте составил 1,538 трлн рублей.

Таким образом, в первом полугодии текущего года ведомство смогло привлечь от продажи рублевых ОФЗ 2,865 трлн рублей (в номинальном выражении объем размещения составил 3,252 трлн рублей).

Минфин РФ ОФЗ
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