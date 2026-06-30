Минфин 1 июля проведет аукцион по размещению ОФЗ 26251

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Министерство финансов сообщило, что 1 июля проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26251 в объеме остатков, доступных для размещения.

Облигации серии 26251 с погашением 28 августа 2030 года имеют 9 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 189 дней, дата выплаты 2-го купонного дохода - 2 сентября 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9,5% годовых (1-й купон - 49,19 рубля на облигацию и 2-10-й купоны - 47,37 рубля на облигацию).