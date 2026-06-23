ЦБ будет платить банкам вознаграждение за переводы от юрлиц зарплаты физлицам в цифровых рублях

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Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ЦБ утвердил размер вознаграждения, которое с 1 января 2027 года будут получать участники платформы цифрового рубля (банкам), сообщение опубликовано на сайте регулятора.

Оно будет выплачиваться за услуги по обеспечению информационного и технологического взаимодействия с пользователями платформы (клиентами банков) и платформой цифрового рубля по операциям перевода цифровых рублей юридическими лицами в пользу физических лиц с целью выплаты заработной платы и других выплат, осуществляемых в рамках трудового договора. Вознаграждение составит 67 коп. за каждое исполненное распоряжение, содержащееся в реестре распоряжений, но не менее 10 руб. за реестр распоряжений.

Кроме того, ЦБ утвердил размер тарифа на услуги оператора платформы цифрового рубля для пользователей (клиентов банков). Комиссия для юрлиц за переводы по выплате зарплаты в цифровых рублях физлицам (B2C) с 1 января 2027 года составит 1 руб. за каждое исполненное распоряжение, содержащееся в реестре распоряжений, но не менее 15 руб. за реестр распоряжений.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Ранее сообщалось, что крупнейшие банки и торговые компании должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года.

Банк России рассчитывает, что цифровой рубль станет привычным способом расчетов на горизонте пяти-семи лет, заявлял регулятор в июне 2025 года.