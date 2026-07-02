ЦБ обсуждает с банками пилоты по открытию кошельков в цифровых рублях на их балансе

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Банк России обсуждает с банками возможные пилотные проекты по открытию кошельков цифрового рубля на балансе кредитных организаций, а не только на балансе ЦБ, заявила его глава Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса Банка России.

"Все время находимся в дискуссиях с банками, какой функционал развивать, как лучше развивать, видим большой потенциал в использовании смарт-контрактов для бизнеса, отрабатываем эти идеи и обсуждаем", - сказала Набиуллина.

"Обсуждаем с банками, в том числе возможные пилоты по открытию кошельков на балансе банков, а не только на балансе Центрального Банка", - добавила она.

По ее словам, всё готово к широкому использованию цифрового рубля. Участники, которые должны будут обеспечить возможность для клиентов проводить операции с цифровым рублем, технологически готовы.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Ранее сообщалось, что крупнейшие банки и торговые компании должны будут предоставлять своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года.

Банк России рассчитывает, что цифровой рубль станет привычным способом расчетов на горизонте пяти-семи лет, заявлял регулятор в июне 2025 года.