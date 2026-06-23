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Новак сообщил о готовности законодательных изменений для стимулирования поставок топлива

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Подготовлены изменения в налоговое законодательство для стимулирования обеспечения внутреннего топливного рынка, в ближайшие дни они будут рассмотрены и приняты, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания правительства под руководством президента РФ Владимира Путина.

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"Мы задействуем резервы, которые раньше не использовались. Стимулируем также увеличение поставок дополнительных объемов на внутренний рынок. В том числе, в этой связи подготовлены изменения в налоговое законодательство. Правительством в ближайшие дни они будут приняты, рассмотрены", - сказал Новак.

Он также отметил, что ФАС в режиме реального времени контролирует цены на АЗС.

"Совместно с РЖД и регионами также в ежедневном режиме решаем логистические вопросы и поставки топлива на автозаправочные станции. Федеральная антимонопольная служба в режиме реального времени следит за ценами на автозаправочных станциях, при необходимости принимает меры", - подчеркнул вице-премьер.

Отдельно он отметил вопрос обеспечения топливом аграриев и фермеров: "Для нас это приоритет. Утверждены сезонные графики поставок топлива, они исполняются, ведется также мониторинг цен. Возникающие проблемы оперативно рассматриваются Минэнерго и Минсельхозом совместно с нефтяными компаниями. То есть, по сути дела, мы сейчас в таком оперативном режиме задействовали все необходимые инструменты", - сказал Новак.

Александр Новак
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Новак сообщил о готовности законодательных изменений для стимулирования поставок топлива

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