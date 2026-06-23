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Власти РФ изучают запрет на экспорт дизтоплива, НПЗ нарастили производство и перенесли ремонты

Власти РФ изучают запрет на экспорт дизтоплива, НПЗ нарастили производство и перенесли ремонты
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ принимает необходимые меры по обеспечению внутреннего рынка топлива, где ситуация "непростая, но контролируемая", заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

В частности, кроме полного запрета на экспорт бензина и авиакеросина, сейчас рассматривается "полный запрет на экспорт дизельного топлива".

"Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Министерство энергетики здесь жестко контролирует эти графики, постоянно оптимизирует сроки", - также добавил он.

Новак доложил, что разработанный комплекс мер, направленный на обеспечение дополнительных поставок топлива особенно сейчас, в летний сезон, "позволяет нам решать периодически возникающие объективные логистические проблемы в отдельных регионах и на отдельных АЗС".

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"Особое внимание, по вашему поручению, уделяем Крыму, Севастополю, приграничным регионам. Здесь мы работаем вместе с Маратом Шакирзяновичем (вице-премьером РФ Хуснуллиным - ИФ), с его рабочей группой, с министерством транспорта, министерством обороны также. Уделяем внимание особо и Дальнему Востоку, и Калининграду, безусловно. Проводим в фактически ежедневном режиме оперативный штаб с участием нефтяных компаний и федеральных органов власти", - сказал он.

Как сообщалось, весной и летом 2026 года нефтеперерабатывающая отрасль РФ сталкивается с внеплановыми ремонтами. Ведомства, отмечая "определенные отклонения" на внутреннем рынке нефтепродуктов, заявляют, что ситуация в целом стабильная, совместно с нефтяными компаниями принимаются все необходимые меры для топливообеспечения страны.

Последние несколько недель в разных регионах вводились точечные ограничения и лимиты на продажи топлива на АЗС. На Петербургской бирже стоимость летнего ДТ и бензинов находится на высоких уровнях. Согласно данным Росстата, рост потребительских цен на бензин в РФ последние недели ускоряется, с начала года он по состоянию на 15 июня подорожал на 6,61%, значительно обогнав темпы общей инфляции за тот же период (3,68%).

В конце апреля правительство утвердило постановление о топливных соглашениях, их должны подписать Минэнерго, ФАС и нефтяные компании. Также в качестве одной из мер поддержки внутреннего рынка был введен полный запрет на экспорт бензина с начала апреля и до конца июля, под ограничения не подпадают лишь поставки по межправительственным соглашениям. Кроме того, введен временный запрет на экспорт авиакеросина из России - с 1 июня до 30 ноября. Источники на рынке нефтепродуктов сообщали, что власти рассматривают и возможность ограничения экспорта дизтоплива.

С началом лета в стране традиционно повышается спрос на нефтепродукты.

Александр Новак дизтопливо
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