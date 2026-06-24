Индекс МосБиржи вновь опустился ниже 2300 пунктов

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Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром в среду вновь ушел ниже рубежа 2300 пунктов после попыток локальной коррекции; факторами давления выступили дешевеющая нефть (фьючерс на Brent откатился ниже $76 за баррель), геополитическая напряженность в связи с конфликтом РФ-Украина и опасения паузы в смягчении ДКП Банка России.

К 10:51 индекс МосБиржи составил 2297,52 пункта (-1,6%), индекс РТС - 969,91 пункта (-1,6%). Лидируют в откате акции ПАО "Группа Позитив" (-5,4%), "Татнефти" (-4,3%), "Роснефти" (-2,9%), "ЦИАН" (-2,9%), АФК "Система" (-2,9%), "ВК" (-2,6%), "ЛУКОЙЛа" (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:51 составил 18,58 млрд рублей (из них 2,8 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,71 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,59 млрд рублей на акции "Т-Технологии").