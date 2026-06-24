Цена Brent упала ниже $75 за баррель впервые с начала войны с Ираном

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Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Цена нефти Brent опустилась ниже отметки в $75 за баррель впервые с момента начала военного конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля.

К 15:30 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,58 (3,35%) до $74,5 за баррель,.

Контракт подешевел до минимума с 27 февраля на фоне свидетельств восстановления поставок нефти через Ормузский пролив.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $2,29 (3,13%), до $70,92 за баррель.