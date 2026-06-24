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ФАС до 21 июля рассчитает цену импортного паритета бензина для демпфера за июнь

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна до 21 июля 2026 года включительно рассчитать и опубликовать на своем сайте показатель цены импортной альтернативы для автомобильного бензина (ЦИМПпар) за июнь 2026 г. - первое значение нового индикатора, на котором строится демпфер для уполномоченных организаций по импортному бензину, следует из принятого Госдумой в среду закона.

Поправка была предложена ко второму чтению законопроекта (№1155876-8) о регулировании отдельных вопросов налогообложения

Показатель применяется при расчете величины демпфера (КДЕМП) для уполномоченных организаций по высокооктановому автомобильному бензину, произведенному иностранной организацией за пределами Евразийского экономического союза, ввезенному такой организацией и реализованному на внутреннем рынке РФ. ЦИМПпар - средняя за налоговый период цена импортной альтернативы для бензина АИ-92, с которой сопоставляется внутренняя оптовая цена.

Согласно принятому закону, цена импортной альтернативы складывается из индикативной цены бензина АИ-92 на индийском рынке и затрат на его доставку морем и перевалку в портах РФ (оба показателя - в долларах за тонну), пересчитанных по среднему за период курсу доллара ЦБ, с добавлением ставки акциза. Порядок расчета индийских показателей устанавливает ФАС, в дальнейшем служба должна публиковать значение в течение 10 дней после окончания налогового периода, а если оно не опубликовано - налогоплательщик рассчитывает его самостоятельно.

Индийский паритет будет рассчитываться по данным международного ценового агентства Argus, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Возможность использовать данные иностранных ценовых агентств для налоговых и таможенных расчетов была сохранена отдельным законом. Госдума накануне приняла закон №1194992-8, который до 1 сентября 2028 года разрешает иностранным юрлицам и российским компаниям с иностранным участием более 20% проводить исследования товарных рынков, если результаты используются для расчета налогов, сборов и таможенных пошлин в РФ. С 1 марта 2026 года такие организации это право утратили. Как отмечалось в заключении комитета Госдумы по финансовому рынку, Минэкономразвития для расчета экспортных пошлин и налоговых баз закупает котировки и индексы у агентства "Аргус Медиа Лимитед", и поправки нужны, чтобы не прерывать эти расчеты на время формирования в РФ института национальных организаторов исследований товарных рынков.

ФАС
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