ФАС опубликовала расчет для демпфера на импорт бензина из Индии

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала приказ, который утверждает порядок расчета стоимости бензина на зарубежном рынке (индийском) для расчета топливного демпфера на импортируемый бензин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно недавно утвержденным поправкам в НК, ряду уполномоченных организаций разрешается реализовывать в РФ импортный бензин (из не стран ЕАЭС) с получением топливного демпфера.

ФАС определила расчет цены импортной альтернативы (ЦИМПпар) - среднюю цену бензина АИ-92, складывающуюся из цены на индийском рынке и затрат на его доставку и перевалку в портах РФ. Все котировки предоставляются ценовым агентством Argus.

Средняя за налоговый период индикативная цена на АИ-92 на индийском рынке в долларах США за 1 тонну ("Циндия") рассчитывается как среднеарифметическая котировка Argus за календарный месяц, предшествующий налоговому периоду. Если нет указанной котировки Argus (или нет доступа к ней), то для "Циндии" используется средняя стоимость бензина АИ-92 в Сингапуре, умноженная на 8,5.

Кроме того, ФАС формулирует расчет показателя "Тиндия", который предполагает средние за налоговый период индикативные затраты на доставку морем 92-го бензина из Индии и перевалку его в РФ. "Тиндия" рассчитывается как сумма фрахта (Тф), дополнительное страхование военных рисков (Тс) и перевалка (Тп) светлых нефтепродуктов в порту Санкт-Петербург.