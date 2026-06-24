Российский рынок безалкогольных напитков в 2026 году начал сокращаться

Внутри каждой категории при этом прослеживается тренд на ЗОЖ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Объем рынка безалкогольной и соковой продукции в последние годы составлял "плюс-минус" 25 млрд литров в год", но в 2026 году отмечается его снижение, сообщила гендиректор Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Алла Андреева на сессии в рамках Недели российского ритейла в среду в Москве.

"Еще в начале прошлого года о нашей категории говорили, как о драйвере FMCG-рынка. Мы росли, несмотря на маркировку и другие факторы, но, к сожалению, сейчас показываем снижение. За период с апреля 2025 года по апрель этого года в натуральном выражении все категории, кроме холодного чая, показывают снижение", - сказала она, отметив вместе с тем, что "в деньгах растут все категории".

Как сказано в презентации Андреевой, продажи холодного чая за год (апрель 2025 - апрель 2026 года) в натуральном выражении выросли на 2%, в стоимостном - на 13%, упакованной воды - снизились на 2% и выросли на 11%, газированных напитков - соответственно на 4% и 10%, тонизирующих - на 5% и 8%. Продажи соковой продукции в натуральном выражении снизились на 7%, в стоимостном - не изменились.

Самые большие доли на этом рынке в стоимостном выражении занимают упакованная вода (30%), газированные напитки (29%) и соковая продукция (22%). На долю тонизирующих напитков приходится 10%, кваса - 5%, холодного чая - 4%.

Андреева отметила, что если в целом объем рынка снижается, то внутри каждой категории есть растущие позиции. "Четко прослеживает тренд на ЗОЖ. Растет оборот продукции без сахара, воды, обогащенной соком или витаминами", - объяснила она.

"Тенденция на ЗОЖ набирает обороты, имеет достаточно серьезные регуляторные эффекты. За четыре года мы снизили содержание сахара в напитках на 10% и планировали сохранить этот тренд дальше. Но с введением акциза на сладкие напитки рынок перестроился гораздо быстрее: если до 2023 года доля полносахарных напитков в портфеле была ближе к 80%, то сейчас она составляет 35%, остальное - напитки со сниженной долей сахара или обессахаренные, - сказала Андреева.

"Поступление сахара в рацион потребителя через сладкие напитки до введения акциза составляло 2-3%, сейчас - не более 1%. Хотелось бы обратить внимание регулятора на то, что предел (роста акциза - ИФ) уже достигнут, наша категория высокоэластичная. Поэтому плюс любое колебание к себестоимости, к росту цены дает достаточно сильный откат спроса. Этот год уже характеризуется тем, что спрос снижается", - добавила она.

Андреева сообщила, что отрасль беспокоит переход с 1 сентября этого года на электронные транспортные документы. "Мы с другими пищевыми отраслями переживаем за то, что не уверены, что полноценно можем перейти с 1 сентября и не встанут поставки и не повысятся цены на логистику", - сказала она.

Вместе с тем глава союза назвала хорошей новость о том, что Минтранс предлагает ввести до 1 марта 2027 года переходный период при вводе электронных накладных в грузоперевозках, не штрафуя за их отсутствие. "Позитивный момент появился, но вопрос достаточно сложный, и он касается всех. К тому же нововведение внедряется более стремительно, чем, к примеру, маркировка", - заявила Андреева.