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Отраслевой союз зафиксировал снижение продаж кваса за год на 19% после введения акциза

Отраслевой союз зафиксировал снижение продаж кваса за год на 19% после введения акциза
Фото: Артем Житенёв/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Оборот кваса в РФ в натуральном выражении в РФ за период с апреля 2025-го по апрель 2026 года снизился на 19%. Об этом сообщается в презентации Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) на сессии в рамках Недели российского ритейла в среду в Москве.

В денежном выражении оборот не изменился.

Как сообщила на сессии гендиректор союза Алла Андреева, это стало следствием введения акциза на квас.

"Категория кваса – одна из тех самых категорий, которая очень сильно подверглась влиянию введенного недавно акциза. Квас стал подакцизной продукцией с прошлого года и буквально за год-полтора он показал значительное снижение. Хотя ничего не изменилось, кроме того, что был введен акциз на эту продукцию", - заявила Андреева.

Глава союза отметила, что квас – это та категория напитков, которая очень чувствительна к изменениям, поскольку его потребление носит сезонный характер.

По ее словам, "очень важно поработать с регуляторами и законодателями, чтобы сделать точечные донастройки, возможно, в акцизном регулировании или мерах поддержки отрасли". "Работа союза в текущем году направлена на это", - сообщила она.

Участники дискуссии поддержали эту позицию, предложив также организовать в РФ проведение дней кваса по аналогии с подобными акциями на рынках вина и пива.

Согласно презентации союза, доля кваса на рынке безалкогольных напитков в стоимостном выражении за период с апреля 2025 года по апрель этого года составила 5%.

Как сообщалось, с 2025 года квас с объемной долей этилового спирта до 1,2% относится к подакцизным товарам.

Союзнапитки
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