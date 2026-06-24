В Минфине заявили, что новые корректировки НK по топливному рынку нейтральны для бюджета

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Принятые Госдумой в среду во втором и третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, которые призваны простимулировать обеспечение внутреннего рынка РФ бензином, будут нейтральны для бюджета, полагает статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

"Думаю, что все будет сбалансировано", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как новые налоговые меры повлияют на бюджет.

Также говоря о том, ожидаются ли в этом случае какие-то выпадающие доходы бюджета, замминистра отметил: "Нет, у нас же сокращение выплат по обратному акцизу в связи с сокращением объема переработки, поэтому мы не ожидаем дополнительных расходов бюджета".

Сазанов переадресовал в Минэнерго вопрос о том, каким образом законодательные нововведения скажутся на топливной отрасли: "Этот вопрос нужно задать Минэнерго. Мы сейчас реализовываем те предложения, которые были разработаны на штабе у (вице-премьера - ИФ) Александра Валентиновича Новака".

Отвечая на вопрос, обсуждается ли возможность возвращения моратория на обнуление топливного демпфера, Сазанов сказал: "Пока я не в курсе такого предложения. Мы оперативно готовы все предложения рассматривать".

Также он прокомментировал тему понижающего коэффициента к обратному акцизу на бензин. "Те заводы, которые быстрее завершают модернизацию и увеличивают объемы производства для внутреннего рынка высокооктанового бензина (не прямогонного), для них предусматривается возможность с месяца, следующего за окончанием модернизации, уже в полном объеме получать обратный акциз. А не по итогам года. Это сделано для того, чтобы быстрее мощности вводились в эксплуатацию, больше производилось высокооктанового бензина. Не прямогонного", - пояснил Сазанов.

Как сообщалось, Госдума в среду приняла поправки в Налоговый кодекс, призванные стимулировать обеспечение внутреннего рынка РФ бензином. Поправки включают две ключевые новации.

Во-первых, они вводят механизм налогообложения акцизами бензина, произведенного путем смешения прямогонного бензина с иными компонентами. Такое смешение в целях выпуска 92-го бензина и выше приравнивается к производству, компаниям дается соответствующий вычет акциза.

Во-вторых, предусматривается донастройка топливного демпфера для уполномоченных организаций по продаже на внутреннем рынке бензина, произведенного иностранной организацией.

Для бензина, произведенного в государстве-члене ЕАЭС и ввезенного уполномоченной организацией, коэффициент КАБ_КОМП (демпфер) устанавливается на уровне 0,9 начиная с 1 июня 2026 года. Для бензина, произведенного за пределами ЕАЭС, вводится отдельный порядок определения величины КДЕМП (демпфер) исходя из цены импортного паритета, которая рассчитывается на основе индикативной цены на автомобильный бензин на индийском рынке и затрат на его доставку из морских портов Индии, этот показатель определяет ФАС.

Поправки также дают нефтеперерабатывающим заводам, заключившим соглашения о модернизации мощностей, дополнительную возможность выполнить условие по инвестициям.