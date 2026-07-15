Минфин увеличил план по расходам бюджета-2026 на 1 трлн рублей с ростом дефицита

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Фактические расходы федерального бюджета по итогам 2026 года могут составить 45,11 трлн рублей по сравнению с 44,07 трлн рублей, заложенными в законе на 2026 год. Уточненный план по расходам отражен в сервисе "Электронный бюджет" по состоянию на 13 июля.

Прогноз по доходам остается прежним - 40,283 трлн рублей. Исходя из этого, планируемый дефицит составляет 4,828 трлн рублей.

Законом о федеральном бюджете на текущий год дефицит предусмотрен на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП.

Власти в этом году отказались от весеннего раунда поправок в федеральный бюджет: Минфин предложил обойтись без них, уточнив параметры в рамках имеющихся полномочий правительства. В начале июня министр финансов Антон Силуанов сообщал, что параметры федерального бюджета на 2026 год будут корректироваться, дефицит несколько возрастет по сравнению с планом. Конкретные оценки возможного превышения пока не озвучивались.

В январе-июне бюджет, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 5,731 трлн рублей, или 2,5% ВВП. Исходя из сопоставления с предварительными данными Минфина за январь-май, в июне наблюдался профицит порядка 280 млрд рублей, при сравнении с более поздними данными Федерального казначейства его можно оценить в 196 млрд рублей.