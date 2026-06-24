Банки РФ в мае замедлили темпы роста корпоративных кредитов до 1,2%

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Российские банки в мае замедлили темпы роста корпоративного кредитования до 1,2% с 1,9% в апреле, следует из обзора ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Около половины майского прироста корпоративного портфеля пришлось на кредиты госкомпаниям (+0,4 трлн рублей) и застройщикам (+0,2 трлн рублей), остальной прирост равномерно распределился по отраслям.

Банки в мае также нарастили вложения в корпоративные облигации на 0,4 трлн рублей (+6,2%).

Прирост требований к компаниям в годовом выражении ускорился до 13,6% (+0,8 п.п. к апрелю).