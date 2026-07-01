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Сбербанк отметил возобновление роста корпоративного кредитования в июне, но умеренного

Сбербанк отметил возобновление роста корпоративного кредитования в июне, но умеренного
Фото: Станислав Тихомиров/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк отмечает возобновление роста корпоративного кредитования в июне после временной просадки в мае, но это умеренные темпы, сказал журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

"В целом портфель растет очень умеренно", - сообщил он.

По его мнению, темпы роста кредитования, которые прогнозировал Банк России в апреле, в 2026 году достигнуты не будут (рост корпоративного кредитования на 7-11%, розничного - на 5-9%).

"В текущих условиях, когда у большинства банков есть дефицит капитала, в любом случае мы не увидим роста на 20%, на 15% в год, то, что было еще там несколько лет назад. В лучшем случае можно ожидать у корпоратов около 10% (роста кредитного портфеля - ИФ), в физлицах 5-6%", - отметил финдиректор Сбербанка.

"Конечно, это не является перегревом с точки зрения кредитования, это такой минимальный рост, который просто поддерживает какое-то состояние экономики, которое есть сейчас", - добавил он.

Корпоративной кредитный портфель Сбербанка в мае по РСБУ снизился на 0,9%, розничный - вырос на 0,9%.

"По оперативным данным, можно сказать, что такое майское снижение в корпоратах было временное. Портфель (в июне - ИФ) растет, но растет очень умеренно, гораздо меньше 1% в месяц. По рознице рост чуть быстрее. В июне он связан с элементом ажиотажного спроса по ипотеке. Были анонсы о том, что программа государственной поддержки может измениться с 1 июля, и многие клиенты поспешили на старых условиях взять ипотеку в июне. Поэтому вы, скорее всего, в июне увидите в нашей отчетности более высокий рост, чем это было в мае (ипотека в Сбере тогда выросла на 0,8% - ИФ)", - пояснил Скворцов.

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