Росстат отметил подорожание бензина на АЗС за неделю на 3%

Дизельное топливо в рознице подорожало на 2,74%

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен на бензин с 16 по 22 июня ускорился и составил 3% относительно предыдущей недели после 0,95% с 9 по 15 июня, 0,92% со 2 по 8 июня, 0,45% с 26 мая по 1 июня, 0,34% с 19 по 25 мая, 0,11% с 13 по 18 мая (укороченная "неделя" из-за дополнительного выходного после предыдущей длинной "недели"), на 0,07% с 5 по 12 мая, сообщил Росстат.

С начала года бензин по состоянию на 22 июня подорожал на 9,81%, значительно превысив темпы общей инфляции за тот же период (3,94%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 22 июня была на уровне 71,2 рубля (на 15 июня - 69,11 рубля). Стоимость литра АИ-92 равнялась 67,54 рубля (65,41 рубля), АИ-95 - 73,2 рубля (71,11 рубля), АИ-98 - 96,51 рубля (95,38 рубля).

Цены на дизельное топливо с 16 по 22 июня выросли на 2,74% после повышения на 0,84% с 9 по 15 июня, на 0,86% со 2 по 8 июня, 0,78% с 26 мая по 1 июня, 0,47% с 19 по 25 мая, 0,24% с 13 по 18 мая и 0,14% с 5 по 12 мая. С начала года рост цен на дизтопливо составил 8,59%.

Средняя цена ДТ в стране на 22 июня равнялась 82,93 рубля за литр (на 15 июня - 80,78 рубля).

В 2025 году рост потребительских цен на бензин составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).