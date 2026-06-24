ФАС разослала письма профильным объединениям о недопущении необоснованного роста цен на топливо

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Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ рекомендовала профильным ассоциациям и союзам на топливном рынке соблюдать принципы ответственного ценообразования на нефтепродукты, говорится в сообщении ведомства.

Соответствующее письмо служба направила в адрес 26 объединений, которые занимаются реализацией нефтепродуктов. "ФАС России напомнила о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизтопливо в мелкооптовом (реализация топлива с нефтебаз, нефтехранилищ) и розничном (АЗС) сегментах рынка", - подчеркивается в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, в настоящее время на основании полученных материалов и публикаций в СМИ антимонопольная служба проводит анализ ценообразования у хозяйствующих субъектов в мелкооптовом сегменте, которые реализовывали топливо независимым АЗС и аграриям, отметила ФАС.

Как сообщалось, традиционный всплеск потребления топлива в связи с сезоном отпусков в этом году наложился на череду внеплановых ремонтов, с которыми весной-летом столкнулась нефтеперерабатывающая отрасль РФ. На этом фоне последние несколько недель в разных регионах вводятся ограничения на продажи топлива на АЗС. Местные власти аргументируют такие меры необходимостью избежать спекулятивного спроса.

Губернаторы субъектов РФ сообщали о лимитах отпуска нефтепродуктов на заправках сетей "ЛУКОЙЛа", "Газпром нефти", "Татнефти". Глава "Роснефти" Игорь Сечин в конце прошлой недели заявлял, что отпуск топлива на АЗС компании производится без ограничений, но "не приветствуется" использование канистр.

На Петербургской бирже стоимость летнего ДТ и бензинов находится на высоких уровнях. Рост потребительских цен на бензин в РФ, согласно данным Росстата, ускоряется: с начала года бензин по состоянию на 22 июня подорожал на 9,81%, значительно превысив темпы общей инфляции за тот же период (3,94%), рост цен на дизтопливо составил 8,59%.

Вице-премьер Александр Новак во вторник на совещании под руководством президента Владимира Путина заявил, что правительство предпринимает необходимые меры по обеспечению внутреннего рынка топлива, где ситуация "непростая, но контролируемая".

Также он напомнил, что до конца июля действует полный запрет на экспорт бензина, а до конца ноября - эмбарго на вывоз авиакеросина из страны. Рассматривается полный запрет на экспорт дизельного топлива, добавил вице-премьер.

Госдума также приняла поправки в Налоговый кодекс, призванные стимулировать обеспечение внутреннего рынка РФ бензином.