Росстат отметил подорожание картошки за неделю на 7,5%

Это самый высокий темп роста цен на плодоовощную продукцию, о котором сообщает Росстат

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Цены на картофель с 16 по 22 июня выросли на 7,5%, сообщил Росстат. Это самые высокие темпы роста среди плодоовощной продукции, о ценах на которую информирует статведомство. Неделей ранее картофель подорожал на 5,2%.

Таким образом, картофель сместил с лидерских позиций лук, темпы роста цен на который замедлились до 6,6% с 7% неделей ранее.

На минувшей неделе повысились цены на капусту - на 4,1% (на 2,4% неделей ранее), свеклу - на 3,6% (на 3%), морковь - на 2,7% (на 2,5%), яблоки - на 0,6% (на 0,5%). В то же время снизились цены на огурцы - на 3,2% (рост на 3,3%), бананы - на 0,9% (снижение на 0,7%), помидоры - на 0,3% (снижение на 0,7%).

В целом цены на плодоовощную продукцию выросли на 1,5% против 1,6% на предыдущей неделе.

Таким образом, с начала года цены на морковь повысились более чем в 1,5 раза, капусту - почти в 1,5 раза, картофель - на 46%, лук - на 38%, свеклу - на 35,3%, яблоки - на 8,2%, помидоры - на 2,2%, бананы - на 1,4%. Цены на огурцы в настоящее время на 28% ниже, чем в начале года.

В 2025 году фрукты и овощи в стране подешевели на 8,8%.