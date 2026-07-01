ЦБ считает, что рост цен на плодоовощи в июне может отражать коррекцию после их уменьшения в предыдущие месяцы

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Разворот в динамике цен на плодоовощную продукцию в июне может отражать коррекцию после более сильного, чем обычно, уменьшения цен в предыдущие месяцы, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ.

В апреле-мае значительный вклад в замедление роста цен оказали овощи и фрукты, которые в эти месяцы дешевели значительно сильнее сезонной нормы.

Ранее сообщалось, что плодоовощная продукция с 16 по 22 июня, по данным Росстата, подорожала на 1,5% после роста цен на 1,6% с 9 по 15 июня и на 2,2% со 2 по 8 июня.

В мае продовольственные товары подешевели на 0,85% (в годовом сравнении - поднялись в цене на 2,86%). В том числе плодоовощная продукция подешевела в мае на 6,0% (в годовом выражении - снизилась в цене на 10,42%).