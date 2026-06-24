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Производство СПГ в России в мае выросло на 13,7% до 3,2 млн тонн

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В России производство сжиженного природного газа в мае 2026 года составило 3,2 млн тонн, что на 13,7% больше, чем годом ранее, сообщил Росстат.

За пять месяцев 2026 года производство достигло 15,7 млн тонн, что на 10,4% больше прошлогоднего уровня.

Статистическое ведомство в оперативной сводке округляет данные до одного знака после запятой.

Российские мощности по производству крупнотоннажного СПГ - это завод "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Арктик СПГ 2", "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Большая часть сжиженного природного газа в России выпускается в арктической зоне, и его производство наиболее эффективно при зимних отрицательных температурах воздуха.

Данные за последние пять лет, в млн тонн:

месяц\год20262025202420232022
13,333,12,73
22,92,72,92,72,6
33,32,933,13,3
432,72,92,82,8
53,22,832,92,8
6 2,32,52,32,5
7 2,22,22,22,4
8 2,12,82,22,5
9 2,82,92,72,6
10 3,23,133
11 3,1332,9
12 33,23,23,1
ВСЕГО15,732,934,732,933,7

Арктик СПГ 2 Газпром НОВАТЭК Росстат
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