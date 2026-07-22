Производство СПГ в России в июне выросло на 12,5% - до 2,6 млн тонн
Для месяца июня это максимальный объем производства за историю отрасли
Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В России в июне 2026 года производство сжиженного природного газа составило 2,6 млн тонн, что на 12,5% больше, чем годом ранее, сообщил Росстат. Для месяца июня это максимальный объем производства за историю отрасли.
За шесть месяцев 2026 года производство достигло 18,2 млн тонн, что на 10,7% больше прошлогоднего уровня.
Статистическое ведомство в оперативной сводке округляет данные до одного знака после запятой.
Российские мощности по производству крупнотоннажного СПГ - это завод "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Арктик СПГ 2", "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".
В летний период на производственных объектах традиционно проводятся плановые профилактические мероприятия, которые могут сопровождаться сокращением или остановкой производства.
Данные за последние пять лет, в млн тонн:
|месяц\год
|2026
|2025
|2024
|2023
|2022
|1
|3,3
|3
|3,1
|2,7
|3
|2
|2,9
|2,7
|2,9
|2,7
|2,6
|3
|3,3
|2,9
|3
|3,1
|3,3
|4
|3
|2,7
|2,9
|2,8
|2,8
|5
|3,2
|2,8
|3
|2,9
|2,8
|6
|2,6
|2,3
|2,5
|2,3
|2,5
|7
|2,2
|2,2
|2,2
|2,4
|8
|2,1
|2,8
|2,2
|2,5
|9
|2,8
|2,9
|2,7
|2,6
|10
|3,2
|3,1
|3
|3
|11
|3,1
|3
|3
|2,9
|12
|3
|3,2
|3,2
|3,1
|ВСЕГО
|18,2
|32,9
|34,7
|32,9
|33,7