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Производство СПГ в России в июне выросло на 12,5% - до 2,6 млн тонн

Для месяца июня это максимальный объем производства за историю отрасли

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В России в июне 2026 года производство сжиженного природного газа составило 2,6 млн тонн, что на 12,5% больше, чем годом ранее, сообщил Росстат. Для месяца июня это максимальный объем производства за историю отрасли.

За шесть месяцев 2026 года производство достигло 18,2 млн тонн, что на 10,7% больше прошлогоднего уровня.

Статистическое ведомство в оперативной сводке округляет данные до одного знака после запятой.

Российские мощности по производству крупнотоннажного СПГ - это завод "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Арктик СПГ 2", "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

В летний период на производственных объектах традиционно проводятся плановые профилактические мероприятия, которые могут сопровождаться сокращением или остановкой производства.

Данные за последние пять лет, в млн тонн:

месяц\год20262025202420232022
13,333,12,73
22,92,72,92,72,6
33,32,933,13,3
432,72,92,82,8
53,22,832,92,8
62,62,32,52,32,5
7 2,22,22,22,4
8 2,12,82,22,5
9 2,82,92,72,6
10 3,23,133
11 3,1332,9
12 33,23,23,1
ВСЕГО18,232,934,732,933,7

Арктик СПГ 2 Газпром НОВАТЭК Росстат Ямал СПГ
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