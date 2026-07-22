Производство СПГ в России в июне выросло на 12,5% - до 2,6 млн тонн

Для месяца июня это максимальный объем производства за историю отрасли

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В России в июне 2026 года производство сжиженного природного газа составило 2,6 млн тонн, что на 12,5% больше, чем годом ранее, сообщил Росстат. Для месяца июня это максимальный объем производства за историю отрасли.

За шесть месяцев 2026 года производство достигло 18,2 млн тонн, что на 10,7% больше прошлогоднего уровня.

Статистическое ведомство в оперативной сводке округляет данные до одного знака после запятой.

Российские мощности по производству крупнотоннажного СПГ - это завод "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Арктик СПГ 2", "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

В летний период на производственных объектах традиционно проводятся плановые профилактические мероприятия, которые могут сопровождаться сокращением или остановкой производства.

Данные за последние пять лет, в млн тонн: