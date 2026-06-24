Промпроизводство в РФ за 5 месяцев выросло на 0,4%, в мае снижение составило 0,7%

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Снижение промпроизводства в РФ в мае 2026 года составило 0,7% в годовом сравнении после роста на 1,9% в апреле, роста на 2,3% в марте, сокращения на 0,9% в феврале и снижения на 0,8% в январе, сообщил в среду Росстат.

За январь-май 2026 года промпроизводство в РФ выросло на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные по промышленности в мае 2026 года оказались значительно хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, предусматривал рост промпроизводства РФ за май на 1,5%.

Как отмечалось, январь и февраль по ряду причин, в том числе календарных (в январе было на два рабочих дня меньше, чем годом ранее, а в феврале - на один рабочий день меньше) и погодных факторов, не являлись в полной мере показательными месяцами, задающими тренды на год. В марте и в апреле 2026 года число рабочих дней совпадало с мартом и апрелем 2025 года, а в мае 2026 года было уже на один рабочий день больше, чем в мае прошлого года.

С исключением сезонного и календарного факторов, по оценке Росстата, в мае 2026 года промышленность РФ снизилась на 0,8% после роста на 0,3% в апреле, также на 0,3% в марте, также на 0,3% в феврале и снижения на 0,3% в январе.

В мае 2026 года рост в обрабатывающих отраслях составил 0,5% в годовом выражении после роста на 3,1% в апреле, на 3,0% в марте, снижения на 2,8% в феврале и падения на 3,0% в январе (за январь-май - рост на 0,3%).

В добывающем секторе в мае 2026 года был зафиксирован спад на 2,7% в годовом выражении после снижения на 0,4% в апреле, роста на 1,0% в марте, роста на 0,9% в феврале и роста на 0,5% в январе (за январь-май - сокращение на 0,2%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в мае был зафиксировано сокращение на 2,2% после роста на 0,9% в апреле, роста на 0,1% в марте, на 3,6% в феврале и на 7,5% в январе (за январь-май - рост на 2,4%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов спад в мае составил 3,4% после роста на 0,9% в апреле, снижения на 2,4% в марте, сокращения на 2,1% в феврале и падения на 7,0% в январе (за январь-май - снижение на 2,8%).

Отрасли, показавшие в мае значительный рост по сравнению с маем 2025 года: производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 24,7%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - 22,2%; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 18,1%; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 15,8%.

Отрасли, существенно снизившие объемы производства в мае 2026 года по сравнению с маем 2025 года: производство кокса и нефтепродуктов - 13,5%; металлургическое производство - 12,8%.

В 2025 году рост промпроизводства в РФ составил 1,3% после повышения на 5,1% в 2024 году.

В 2026 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 1,2% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале июня). Минэкономразвития РФ прогнозирует увеличение этого показателя в 2026 году на 0,6%.