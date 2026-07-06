Мишустин ждет роста обрабатывающей промышленности в 2026 году на 1%

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Обрабатывающая промышленность России в 2026 году замедлила рост, в том числе под давлением макроэкономических факторов, но по итогам года останется в положительной зоне, увеличив выпуск примерно на 1%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии "Иннопром-2026".

"В целом динамика поступательного движения вверх в обрабатывающем секторе остается и по итогам текущего года прогнозируется примерно плюс 1%", - сказал глава правительства.

Мишустин отметил, что рост обрабатывающей промышленности в стране за предыдущие три года составил почти 23%, "вопреки противодействию со стороны недружественных государств".

"Безусловно, макроэкономическая ситуация оказывает свое влияние. Темпы наращивания объемов выпуска продукции несколько снизились", - заметил премьер-министр.

По его словам, положительный вклад в рост обработки продолжает вносить машиностроительный комплекс, который за первые пять месяцев 2026 года прибавил около 8%.

В соответствии с майским прогнозом Минэкономразвития, в 2026 году ожидается рост обрабатывающей промышленности на 1%, в 2027-м - на 2,8%, в 2028-м - на 3,1%, в 2029 году - на 3,7%. В 2025 году обработка выросла на 3,6%.