Минфин считает незначительными будущие поступления в бюджет от пошлины на алмазы

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Поступления в бюджет от экспортной пошлины на алмазы, которая вводится с сентября этого года, не будут значительными, заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

"Эта мера вводится не для того, чтобы собрать деньги в бюджет, а чтобы защитить российскую ограночную промышленность. Она сильно сократилась за последние 10 лет после отмены пошлин вслед за вступлением России в ВТО...Что касается доходов, мы предварительно считали, сумма незначительная. Для нас важно поддержать отрасль, создать стимулы для огранки внутри страны", - сказал он.

Незначительность эффекта для бюджета, как считает Моисеев, определяется тем, что на фоне введения пошлины в огранку на территории России должна отправиться большая доля алмазов, чем сейчас. Кроме того, эта мера не распространяется на алмазы менее 0,45 карат.

В плане протекционизма своей гранильной отрасли Россия "идет в кильватере африканских алмазодобывающих государств, таких как Ангола, Намибия, Ботсвана", констатировал Моисеев.

Экспортная пошлина на алмазы от 0,45 карата до 10,8 карата и алмазы специальных размеров (массой более 10,8 карата) в размере 8% вводится в России с 1 сентября текущего года. По оценке Альфа-банка, при текущем курсе рубля только по этому году инициатива может предполагать дополнительную нагрузку на операционную прибыль "АЛРОСА" в размере 3,5 млрд рублей, что означает 16%-е снижение прогнозной EBITDA за текущий год, которая продемонстрирует дальнейшее снижении год к году на фоне крепкого рубля и сложной ситуации по отрасли.

Моисеев также сообщил, что Минфин по-прежнему не считает целесообразными масштабные закупки Гохраном алмазов у "АЛРОСА", хотя оставляет довольно значительный резерв из годового лимита в 50 млрд рублей на случай ужесточения ситуации на алмазном рынке.

"Мы оставляем довольно значительный резерв, чтобы в случае чего выступить с интервенциями на рынке алмазов. Пока такой необходимости мы не видим. Но такая возможность у нас есть", - сказал замминистра.

В первом полугодии закупки Гохрана, который в обычной ситуации приобретает золото и уникальные драгоценные камни, были незначительными. "Если ситуация на алмазном рынке не станет критической, то [до конца года - ИФ] будем покупать золото", - уточнил он.