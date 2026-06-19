Россия с 1 сентября вводит 8-процентную пошлину на алмазы

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Правительство ввело пошлину в размере 8% от таможенной стоимости на необработанные алмазы массой от 0,45 карата до 10,8 карата и алмазы спецразмеров (массой более 10,8 карата). Соответствующее постановление подписано 12 июня.

Пошлина вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Логика пошлины заключается в поддержке отечественной гранильной отрасли, которая после отмены пошлины на алмазы в 2016 году по соглашению с ВТО лишилась конкурентного преимущества и стала терять компетенции. Инициатива разработки мер по поддержке огранки исходила от губернатора Архангельской области и была поддержана главой Якутии, говорил ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Моисеев отмечал, что пошлина будет действовать по "щадящей схеме": "[облагаться будут] не все камни, а только те, которые экономически эффективно гранить в России".

До 2016 года экспортная пошлина на алмазы составляла 6,5%. Если предположить, что сейчас пошлина будет установлена в таком же размере, это может отнять до 20% EBITDA "АЛРОСА" за 2026 год, подсчитал Ахмед Алиев из "Т-Инвестиций".

Пошлины могут ухудшить ситуацию для "АЛРОСА", которая экспортирует около 90% своей продукции. После включения в санкционный список США весной 2022 года "АЛРОСА" пришлось перестраивать систему сбыта, логистику и платежи. Следующим вызовом стало введенное в начале 2024 года эмбарго на ввоз российских алмазов и бриллиантов в страны G7. Из-за санкций "АЛРОСА" перенаправляет товарные потоки, признал глава алмазодобытчика Павел Маринычев. Это происходит на фоне затяжного кризиса на алмазном рынке, который вызван падением покупок украшений в Китае и обострившейся конкуренцией натуральных камней с синтетическими (lab grown). Хотя представители "АЛРОСА" высказывают надежду на скорейшую нормализацию уровня запасов и восстановление рынка, ситуация в прошлом году лишь ухудшилась из-за введения пошлин США в отношении товаров из Индии, которая является крупнейшими в мире производителем бриллиантов.