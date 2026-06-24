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Потребительская уверенность в России во II квартале продолжила постепенное снижение

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения России, во II квартале 2026 года понизился на 1 процентный пункт (п.п.), до минус 13% после минус 12% в I квартале, минус 11% в IV квартале 2025 года, минус 9% в III квартале, сообщил Росстат (опрос был проведен с 1 по 10 мая).

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу во II квартале 2026 глжа по сравнению с I кварталом 2026 года снизился на 2 п.п. и достиг минус 11%.

Индекс произошедших изменений в экономике России за прошедший год во II квартале 2026 года по сравнению с I кварталом 2026 года снизился на 3 п.п. и составил минус 21%.

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении во II квартале 2026 года по сравнению с I кварталом 2026 года возрос на 1 п.п. и составил минус 5%.

Индекс произошедших изменений в личном материальном положении во II квартале 2026 года по сравнению с I кварталом 2026 года не изменился и составил минус 10%.

Индекс благоприятности условий для крупных покупок во II квартале 2026 года по сравнению с I кварталом 2026 года не изменился и составил минус 19%.

Индекс благоприятности условий для сбережений во II квартале 2026 г. по сравнению с I кварталом 2026 г. возрос на 1 п.п. и составил минус 21%.

Выборочное исследование потребительских ожиданий населения проводится Росстатом ежеквартально с 1998 года. В нем принимает участие более 5 тысяч человек во всех регионах.

Росстат
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