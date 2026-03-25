Росстат сообщил о продолжении постепенного снижения потребительской уверенности в РФ в I квартале

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, в I квартале 2026 года понизился на 1 процентный пункт (п.п.), до минус 12%, после минус 11% в IV квартале 2025 года, минус 9% в III квартале, минус 8% во II квартале, минус 11% в I квартале, сообщил в среду Росстат (опрос был проведен с 1 по 10 февраля).

До этого потребительская уверенность была на уровне минус 9% в IV квартале 2024 года, минус 7% в III квартале, минус 6% во II квартале 2024 года (максимальный уровень с 2014 года).

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу в I квартале по сравнению с IV кварталом прошлого года снизился на 2 п.п. и достиг минус 9%.

Индекс произошедших изменений в экономике России за прошедший год в I квартале 2026 года по сравнению с предыдущим кварталом также понизился на 2 п.п. и - до минус 18%.

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении в I квартале 2026 года опустился на 1 п.п. и составил минус 6%.

Индекс произошедших изменений в личном материальном положении в I квартале 2026 года снизился на 2 п.п., до минус 10%.

Индекс благоприятности условий для крупных покупок стал ниже на 2 п.п. и составил минус 19% в I квартале 2026 года против минус 17% в IV квартале 2025 года.

Индекс благоприятности условий для сбережений в I квартале 2026 года просел на 1 п.п., до минус 22%.

Выборочное исследование потребительских ожиданий населения проводится Росстатом ежеквартально с 1998 года. В нем принимает участие более 5 тыс. человек во всех субъектах РФ.