Европейские рынки акций закрылись в среду без единой динамики

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Западной Европы завершили разнонаправленными изменениями торги в среду.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 повысился на 0,08% - до 635,16 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,31%, французский CAC 40 - 0,54%. Германский DAX потерял 0,62%, итальянский FTSE MIB - 0,74%, испанский IBEX 35 - 0,45%.

В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Цены на нефть рухнули до минимумов с начала конфликта на фоне сообщений о восстановлении поставок через Ормузский пролив. Стоимость бумаг европейских нефтяных компаний также снизилась, в том числе BP Plc - на 3,7%, Shell - на 1,9%, TotalEnergies - на 1,8%.

Как показали опубликованные в среду данные, индикатор делового доверия в ФРГ, рассчитываемый институтом экономических исследований Ifo, в июне вырос до максимальных за три месяца 85,6 пункта с 85 пунктов в предыдущем месяце.

"Германские компании видят меньше неопределенности в деловой среде и надеются на ослабление геополитической напряженности", - отметил президент Ifo Клеменс Фюст.

Лидером роста среди компонентов Stoxx 600 стали акции Segro, подскочившие на 17,4%. Британский REIT (инвестиционный траст недвижимости) отклонил предложение о покупке, поступившее от более крупного американского конкурента Prologis, оценившего Segro в 12,6 млрд фунтов стерлингов ($16,6 млрд).

Активно повысились также котировки других компаний, работающих в сфере недвижимости, в том числе Tritax Big Box (+6,4%), Berkeley Group Holdings (+8,4%), British Land и Land Securities Group (+4,1%).

Поставщик авиационных двигателей MTU Aero Engines увеличил капитализацию на 6% после того, как аналитики JP Morgan подтвердили, что рекомендуют инвесторам покупать бумаги этой компании.

Наибольшее падение в сводном индексе продемонстрировала германская оборонная Rheinmetall, потерявшая более 18% капитализации. СМИ сообщили, что правительство Германии планирует отказаться от планов по строительству самого большого военного корабля со времен Второй мировой войны. Rheinmetall претендовала на этот контракт. Власти ФРГ предпочли приобрести восемь кораблей поменьше у немецкой TKMS AG, котировки которой подскочили на 16%.

Другие представители оборонной отрасли также подешевели, в том числе Hensoldt (на 3,3%), Renk Group (на 7,2%), Leonardo (на 4,8%), Thales (на 1,2%).

На торгах во Франкфурте котировки акций банков Deutsche Bank и Commerzbank снизились на 2,6% и 1,3% соответственно, автопроизводителей Volkswagen и Mercedes-Benz - на 2,4% и 1,9%.

Лидерами подъема на торгах в Париже стали акции Saint-Gobain (+3,3%), Danone и L'Oreal (+2,8%), Michelin, Pernod Ricard и Eurofins (+2,7%).