Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке

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Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк с 26 июня снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,3-0,5 процентных пункта (п.п.) в зависимости от размера первоначального взноса, сообщил Сбер.

При первоначальном взносе от 20,1% до 30% ставки будут снижены на 0,5 п.п., 50,1% и более - на 0,3 п.п.

Сбербанк также снижает ставки на квартиры в новостройках вне проектного финансирования банка на 0,5%.

Минимальные ставки составят от 15,2% на покупку первичного жилья, от 15,5% - на покупку вторичного и от 16,9% - по программе "Строительство жилого дома" (все программы без господдержки).

Банк России на прошлой неделе снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 14,25%.