РФ за 5 месяцев увеличила экспорт мяса и субпродуктов в Китай почти в 1,4 раза до 53 тыс. т

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - РФ в январе-мае экспортировала в Китай более 53 тыс. тонн мяса и пищевых субпродуктов свиней и крупного рогатого скота, что почти в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоимость поставок выросла на 26%, почти до $156 млн, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт".

Так, экспорт свинины и пищевых субпродуктов свиней составил 46,5 тыс. тонн (на сумму свыше $101 млн), говядины и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота - 6,7 тыс. тонн (свыше $54 млн).

При этом центр отмечает, что есть направления для расширения поставок. Речь идет, прежде всего, о готовой мясной продукции, поставки которой пока незначительны: за 5 месяцев её было поставлено 1,5 тонны на $12 тыс.

Всего в 2025 году РФ поставила в Китай более 76 тыс. тонн свинины на $191 млн и свыше 23 тыс. тонн говядины более чем на $122 млн.

"Агроэкспорт" сообщает, что перспективы поставок мясной продукции обсуждаются в ходе деловой миссии российских экспортеров в Китай, которая в эти дни проходит в Гуанчжоу (административный центр провинции Гуандун).