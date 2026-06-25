Рубль утром снижается к юаню на фоне дешевеющей нефти

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в четверг. Рубль дешевеет на фоне негативной динамики цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,999 руб. (+2,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,77 коп. выше уровня действующего официального курса.

Целевым диапазоном на четверг для курса пары юань/рубль является 10,8-11,2 руб., курс пары доллар/рубль, вероятно, будет находиться в районе 75 руб./$1, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

Курс юаня в среду продолжил проторговывать район 11 руб., завершив торговый день чуть ниже, волатильность и торговая активность заметно снизились, констатирует эксперт.

Способствовало стабилизации ситуации на валютном рынке после бурного роста курсов начала недели приближение налогового периода (29 июня) и, как следствие, ожидания активизации предложения со стороны экспортеров, отмечает он.

"Курс китайской валюты в четверг, по нашим оценкам, будет проторговывать диапазон 10,8-11,2 руб., курс доллара - район 75 руб./$1. Полагаем, что давление дальнейшего снижения нефтяных котировок и усиления инфляционных опасений сможет сдерживаться подготовкой экспортеров к налоговым выплатам", - пишет Локтюхов.

Инфляция в РФ с 16 по 22 июня составила 0,25% после 0,15% c 9 по 15 июня, сообщил в среду Росстат. Основной причиной значительного ускорения недельной инфляции стал скачок цен на бензин на 3,0% и дизельное топливо на 2,7%. С начала месяца рост потребительских цен к 22 июня составил 0,63%, с начала года - 3,94%.

Исходя из данных за 22 дня июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 22 июня ускорилась до 5,85% с 5,63% на 15 июня (5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и поднялась до 5,82% с 5,60% на 15 июня, если ее определять из среднесуточных данных за весь июнь 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития).

Нефть

Цены на нефть продолжают снижаться в четверг, торгуются на минимумах с начала военного конфликта на Ближнем Востоке на сигналах быстрого восстановления поставок топлива через Ормузский пролив.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составляет $72,63 за баррель, что на 1,49% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1,09% до $69,57 за баррель.

Как Brent, так и WTI торгуются на минимумах с 27 февраля.

Данные министерства энергетики США, опубликованные в среду, показали снижение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 6,088 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 2,06 млн баррелей, дистиллятов - на 3,06 млн баррелей.