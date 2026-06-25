Индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,8% в начале основных торгов

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в четверг корректируется вверх за счет закрытия коротких позиций игроками в условиях сильной перепроданности многих бумаг, в то время как общий фон остается негативным – дешевеет нефть (фьючерс на Brent откатился к $72,5 за баррель) и сохраняются опасения паузы в цикле монетарного смягчения ЦБ РФ из-за роста инфляции.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2260,87 пункта (+0,8%), индекс РТС - 952,5 пункта (+0,89%). Среди индексных акций лидируют в росте бумаги Совкомбанка (+2,4%), "НОВАТЭКа" (+1,7%), "АЛРОСА" (+1,6%), "Т-Технологии" (+1,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 июня, составляет 74,7738 руб. (+15,38 копейки).

Подорожали также акции "Интер РАО" (+1,4%), "Газпрома" (+1,3%), Сбербанка (+1,3% и +1,3% "префы"), "ММК" (+1,3%), "Норникеля" (+1,1%), "ВК" (+1,1%), АФК "Система" (+1%), "Северстали" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%), "МТС" (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), "ИКС 5" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "Группы компаний ПИК" (+0,4%), "Полюса" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,3% "префы"), "Русала" (+0,1%).

Подешевели акции "Татнефти" (-1,1%), "ФосАгро" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 16 по 22 июня составила 0,25% после 0,15% c 9 по 15 июня, 0,2% со 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня, 0,07% с 19 по 25 мая. Основной причиной значительного ускорения недельной инфляции стал скачок цен на бензин на 3% и дизельное топливо на 2,7%. Исходя из данных за 22 дня июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 22 июня ускорилась до 5,85% с 5,63% на 15 июня (5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики.

Банк России на заседании 19 июня снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых, хотя большинство аналитиков ожидало снижения до 14%. Объясняя свое решение, регулятор в заявлении сделал акцент на возросшем давлении со стороны бюджета и проинфляционных рисках из-за временного снижения производства топлива. Кроме того, он впервые за последнее время отметил замедление снижения напряженности на рынке труда.

Федеральная антимонопольная служба РФ рекомендовала профильным ассоциациям и союзам на топливном рынке соблюдать принципы ответственного ценообразования на нефтепродукты, говорится в сообщении ведомства. Соответствующее письмо служба направила в адрес 26 объединений, которые занимаются реализацией нефтепродуктов. "ФАС России напомнила о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизтопливо в мелкооптовом (реализация топлива с нефтебаз, нефтехранилищ) и розничном (АЗС) сегментах рынка", - подчеркивается в сообщении пресс-службы ведомства.

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, индексы МосБиржи и РТС пытаются скорректироваться после обновления многомесячных минимумов в условиях сохранения негативных геополитических и монетарных факторов. Однако без надежд на улучшение фундаментальной картины продажи в российских акциях вполне могут продолжиться, а индекс Мосбиржи - нацелиться на минимум 2023 года (2140 пунктов) и даже 2022 года (1681 пункт), считает Кожухова.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Андрея Шарова, для индекса МосБиржи при сохранении негативного новостного фона поддержкой выступит район 2230 пунктов. В случае улучшения настроений на рынке индекс может вернуться в диапазон 2400-2500 пунктов.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Андрея Зацепина, снижение нефти, которая растеряла всю премию ближневосточного конфликта, оказывает давление на рынок акций РФ. Стоит ждать усиления проблем с российским бюджетом в августе-сентябре, для покрытия дефицита придется увеличивать денежную массу.

Также нет никаких подвижек по урегулированию украинского конфликта, растет инфляция и дорожает топливо на внутреннем рынке. Исходя из этого, в лучшем случае можно прогнозировать снижение ключевой ставки ЦБ в июле лишь на 0,25 п.п., но вероятны и более жесткие решения регулятора. На этом фоне поводов для инвестиционных покупок акций не видно, считает аналитик.

Мировые фондовые рынки

В США накануне снизились индексы акций S&P500 (-0,1%) и Nasdaq (-0,4%), но подрос Dow Jones (+0,4%); рынок оценивал статданные и перспективы повышения ставки в США, а также ожидал отчетности Micron Technologies.

На прошлой неделе Федрезерв США ожидаемо сохранил базовую процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых, при этом новый глава регулятора Кевин Уорш подчеркнул важность восстановления ценовой стабильности в США.

Теперь трейдеры оценивают вероятность повышения ключевой ставки Федрезервом на 25 базисных пунктов в сентябре примерно в 70%, тогда как неделей ранее оценивали такую возможность в 29%, по данным CME FedWatch.

В четверг будет опубликован майский доклад о расходах и доходах американцев, в который входит ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый ФРС (15:30 по Москве). Эти данные помогут участникам рынка скорректировать прогнозы относительно дальнейшей траектории ставки в США.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подскочил на 4,6%, австралийский индекс ASX просел на 0,7%, южнокорейский Kospi вырос на 5,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,7%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-2,1% во главе с Nasdaq).

Американский разработчик чипов памяти Micron, один из лидеров этого рынка, отчитался о кратном росте квартальных выручки и чистой прибыли на фоне ИИ-бума, при этом доходы и скорректированная прибыль превзошли ожидания рынка, как и прогноз компании на текущий финансовый квартал.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены снижаются и находятся на минимумах с начала военного конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля на сигналах быстрого восстановления поставок топлива через Ормузский пролив.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в четверг составила $72,54 за баррель (-1,6% и -4,3% в среду), августовская цена фьючерса на WTI - $69,5 за баррель (-1,2% и -3,9% накануне).

Министр энергетики США Крис Райт заявил накануне, что интенсивность движения судов в проливе близка к уровням до начала конфликта. За минувшие сутки через него прошли 72 судна с 20 млн баррелей нефти, сообщил Райт. Министр предупредил, однако, что для полного восстановления судоходства в Ормузском проливе потребуется несколько недель - маршрут необходимо разминировать.

Рынок также ждет увеличения поставок из Ирана после смягчения Вашингтоном санкций для экспорта нефти из страны в рамках переговоров об урегулировании конфликта.