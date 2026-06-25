Apple удалила приложения VK из App Store без предупреждения

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Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Компания Apple удалила приложения VK из App Store, они недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple, говорится в сообщении VK.

VK уточняет, что приложения удалены без предупреждения.

Компания напоминает, что никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках, и официальные заключения юристов и вся необходимая информация давно находится в распоряжении Apple.

"Тем не менее, Apple без предупреждений в одностороннем порядке удалила приложения VK", - указывает VK.

"Своими действиями Apple ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов. Действия Apple приведут к тому, что пользователи не будут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях", - говорится в сообщении.

VK считает действия Apple по отношению к российским пользователям "ничем не мотивированными и неприемлемыми".

"VK продолжает работать в интересах пользователей и предпринимает все необходимые действия для обеспечения комфортного и безопасного доступа к продуктам и сервисам", - отмечается в сообщении.

VK уточняет, что все ее приложения, которые были ранее установлены на устройствах Apple, продолжат работать.

Приложения VK для пользователей Android доступны в полном объеме, включая обновления, уведомления и другие функции, - в RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store и на официальных сайтах продуктов.

В начале июня Apple удалила из App Store приложение национального мессенджера Max.