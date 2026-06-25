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Минцифры назвало политически мотивированным удаление приложений VK из App Store

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Минцифры РФ заявляет, что удаление приложений VK из App Store является политически мотивированным решением компании Apple, так как никаких законных оснований для этого нет.

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"Минцифры считает удаление приложений VK из AppStore политически мотивированным решением. Министерство не получило от компании Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном в четверг.

"На основе полученных заключений, в том числе со стороны американских юридических компаний, Минцифры подтверждает отсутствие данных оснований для блокировки приложений VK", - отметили в министерстве.

Минцифры РФ App Store Apple VK
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