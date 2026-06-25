Минцифры назвало политически мотивированным удаление приложений VK из App Store

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Минцифры РФ заявляет, что удаление приложений VK из App Store является политически мотивированным решением компании Apple, так как никаких законных оснований для этого нет.

"Минцифры считает удаление приложений VK из AppStore политически мотивированным решением. Министерство не получило от компании Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном в четверг.

"На основе полученных заключений, в том числе со стороны американских юридических компаний, Минцифры подтверждает отсутствие данных оснований для блокировки приложений VK", - отметили в министерстве.