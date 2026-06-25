Brent остается в минусе и торгуется у $72,78 за баррель

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть теряют более 1% в четверг, торгуются на минимумах с начала военного конфликта на Ближнем Востоке на фоне быстрого восстановления поставок топлива через Ормузский пролив.

Министр энергетики США Крис Райт заявил накануне, что интенсивность движения судов в проливе близка к уровням до начала конфликта. По его данным, за предшествующие сутки через пролив прошли 72 судна с 20 млн баррелей нефти, но для полного восстановления судоходства в Ормузском проливе потребуется несколько недель, поскольку его необходимо разминировать.

Рынок также ждет увеличения поставок из Ирана после смягчения Вашингтоном санкций на экспорт нефти из страны в рамках переговоров об урегулировании конфликта.

К 14:05 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,96 (1,3%) до $72,78 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,75 (1,07%), до $69,59 за баррель.

Аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга отмечает "глубокую смену настроений" участников нефтяного рынка за последние недели.

"Они все больше убеждаются, что после возобновления прохода судов через Ормузский пролив предложение нефти будет превышать спрос как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе", - говорит эксперт.

Ирак дал понять, что рассмотрит возможность выхода из ОПЕК, если группа не согласится увеличить квоту страны на добычу.

"В настоящее время мы не намерены выходить из ОПЕК и по-прежнему привержены работе в рамках организации и ее механизмов", - заявил представитель Министерства нефти Ирака Салим аль-Рикаби, слова которого приводит Bloomberg. "Разумеется, принимая во внимание, что страна намерена наращивать добычу в соответствии со своими производственными возможностями и потребностями, ОПЕК должна увеличить квоту Ирака. В противном случае, придется принимать решение о том, оставаться в ОПЕК или выйти из нее", - говорится в его текстовом заявлении.