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Brent подешевела до $72,89 за баррель

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Падение цен на нефть усилилось днем в пятницу на ожиданиях восстановления поставок топлива на мировой рынок.

К 14:19 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,37 (3,15%), до $72,89 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $2,21 (3,07%), до $69,71 за баррель.

Накануне обе марки подорожали более чем на 2% после сообщений СМИ о том, что силы Корпуса стражей исламской революции в четверг атаковали грузовое судно под флагом Сингапура в районе Ормузского пролива. Пострадавших в результате удара нет, но судно получило повреждения.

Из-за атаки Международная морская организация ООН (IMO) приостановила операцию по эвакуации около 11 тысяч моряков, застрявших в Персидском заливе.

Саудовская госкомпания Saudi Aramco в пятницу возобновила отгрузки топлива с терминала Рас-Танура, не работавшего почти четыре месяца, показывают данные LSEG. Два супертанкера уже загружаются нефтью на терминале, еще один стоит в очереди. Каждый из этих танкеров способен перевозить 2 млн баррелей нефти.

По оценкам Bloomberg, экспорт нефти из стран Персидского залива достиг 75% довоенного уровня.

"Рынок за ночь успокоился, - отметил старший аналитик A/S Global Risk Management Арне Лохманн Расмуссен. - Судя по всему, судоходство через Ормузский пролив продолжается".

Brent Saudi Aramco WTI Ормузский пролив
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